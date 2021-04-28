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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan yeniden tarihi bir karakterle ekranlara geri dönüyor. Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan, 4-5 bin sayfalık okuma yaptığını açıkladı. Dönemi anlatan birçok farklı kaynağı incelediğini belirten Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından yeniden tarihi bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 28.04.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 23:48
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