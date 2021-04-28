29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan yeniden tarihi bir karakterle ekranlara geri dönüyor. Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan, 4-5 bin sayfalık okuma yaptığını açıkladı. Dönemi anlatan birçok farklı kaynağı incelediğini belirten Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından yeniden tarihi bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 23:48
  • 1
  • 49
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul dizisiyle bir döneme damga vuran Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu. Ekranlara Barbaros Hayrettin Paşa rolüyle dönecek olan Engin Altan Düzyatan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 49
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Açıklamalarıyla magazin dünyasında gündem olan Engin Altan Düzyatan hayranlarını heyecanlandırdı.

  • 3
  • 49
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Engin Altan Düzyatan, "Yaklaşık 10 aydır çok ağır spor yapıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımız da öyle… Deniz üstünde sürekli idmanlı olmamız lazım. Ama tabii bu iş o kadar etkileyici ki, kendi içinde… Görmediğimiz, şahit olmadığımız bir dönem ve gerçekten çok büyük bir prodüksiyon… İşin deniz tarafına dair hiç görmediğimiz bir tarafını da göreceğiz. Bizim daha önceden çekilmiş bu tarzda büyük bir işimiz yok aslında… Bu ilk işimiz… Çok bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıktık ama çok güzel ekipler kuruldu. Gerçekten çok çok iyi gidiyor. İşinin ehli birçok insanda anlaşıldı ve insanlarla başladık bu yüzden çok keyifliyiz." şeklinde ifadelere yer verdi.

  • 4
  • 49
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Yaptığı açıklamalarla yeni dizi öncesinde gündem olan Düzyatan, özel hayatıyla da dikkat çekti. Sevenleri Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ı mercek altına aldı.

  • 5
  • 49
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul dizisi ile Türk televizyon tarihine geçen Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu. Usta oyuncu gösterdiği performans ile mest ederken, eşi ile yaşadığı ev de gündem oldu.

İşte ünlülerin merak edilen evleri sizlerler...