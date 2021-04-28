Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan flaş itiraf! Ekranlara geri dönüyor

Engin Altan Düzyatan, "Yaklaşık 10 aydır çok ağır spor yapıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımız da öyle… Deniz üstünde sürekli idmanlı olmamız lazım. Ama tabii bu iş o kadar etkileyici ki, kendi içinde… Görmediğimiz, şahit olmadığımız bir dönem ve gerçekten çok büyük bir prodüksiyon… İşin deniz tarafına dair hiç görmediğimiz bir tarafını da göreceğiz. Bizim daha önceden çekilmiş bu tarzda büyük bir işimiz yok aslında… Bu ilk işimiz… Çok bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıktık ama çok güzel ekipler kuruldu. Gerçekten çok çok iyi gidiyor. İşinin ehli birçok insanda anlaşıldı ve insanlarla başladık bu yüzden çok keyifliyiz." şeklinde ifadelere yer verdi.