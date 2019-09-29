Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaşınca... İşte şok eden paylaşım

Diriliş serisinin Diriliş Ertuğrul adlı dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Geçtiğimiz akşam tüm ailenin bir arada olduğu doğum günü kutlamasından ortaya çıkan renkli görüntüler, hem Hülya Koçyiğit hem de Neslişah Alkoçlar hayranlarının yüzünü güldürse de, Düzyatan hayranları için bu durum tam tersi oldu. Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişiklik herkesi şaşırttı. Hayranları her ne kadar Düzyatan'a ne olduğunu anlayamasalar da, Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inin yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.