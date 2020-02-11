Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile milyonlarca insanın hayranlığını kazanan Engin Altan Düzyatan bir süre ekranlardan uzak olma kararı almıştı. Bir süredir fotoğrafçılık yapan ve belgeseller çeken Engin Altan Düzyatan, yüz milyonlarca insanı bekleyen büyük tehlike plastik kirliliğine dikkat çekmek için 'Sen de Tanık Ol' adlı belgesel çekti. Tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden olan plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için 'Sen de Fark Et' adlı yeni bir belgesel çeken başarılı oyuncu 1 yıllık çalışmanın ardından belgeselini tamamladı. Bangkok'ta çöp toplayıp Phuket'te dalış yapan Düzyatan, "Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim" dedi.