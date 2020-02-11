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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile milyonlarca insanın hayranlığını kazanan Engin Altan Düzyatan bir süre ekranlardan uzak olma kararı almıştı. Bir süredir fotoğrafçılık yapan ve belgeseller çeken Engin Altan Düzyatan, yüz milyonlarca insanı bekleyen büyük tehlike plastik kirliliğine dikkat çekmek için 'Sen de Tanık Ol' adlı belgesel çekti. Tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden olan plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için 'Sen de Fark Et' adlı yeni bir belgesel çeken başarılı oyuncu 1 yıllık çalışmanın ardından belgeselini tamamladı. Bangkok'ta çöp toplayıp Phuket'te dalış yapan Düzyatan, "Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim" dedi.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:29
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki büyğk başarısının ardındn televizyon dünyasına ara veren Engin Altan Düzyatan, ikinci belgesel filmini çekti. Düzyatan, Afrika'daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla yaptığı ilk belgesel 'Sen de Tanık Ol'dan sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için 'Sen de Fark Et' adlı yeni bir belgesel çekti.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

2018 Eylül ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan oyuncu, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

Oyuncu Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum'a gitti.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

Engin Altan Düzyatan, Bangkok'ta çöp toplayıp, Phuket'te dalış yaptı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi! Çöp toplayıp...

Yer aldığı projelerdeki başarılarının ardından çektiği belgesellerle toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen Engin Altan Düzyatan, özel hayatı ile de merak konusu olmaya devam ediyor. Kendisi ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran ünlü çift, bu kez çocuklarının fotoğraflarıyla adlarından söz ettirdi.