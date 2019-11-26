26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları gündem oldu

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ile gündeme oturdu. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 13:18
  • 1
  • 72
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları gündem oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile pozları dikkat çekti.

  • 2
  • 72
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları gündem oldu

Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

  • 3
  • 72
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları gündem oldu

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

  • 4
  • 72
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları gündem oldu

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.

  • 5
  • 72
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları gündem oldu