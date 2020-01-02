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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu geçirdiği operasyon sondası eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte Uludağ'a gitti. Diriliş Ertuğrul ile adından söz ettiren Endin Altan Düzyatan, burnundaki kıkırdak kemiği eğriliği nedeniyle deviasyon operasyonu geçirdi. Doktorların söylediklerini dikkate alan Düzyatan, soluğu Uludağ'da aldı.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 01:22
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu geçirdiği operasyon sondası eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte Uludağ'a gitti. Diriliş Ertuğrul ile adından söz ettiren Endin Altan Düzyatan, burnundaki kıkırdak kemiği eğriliği nedeniyle deviasyon operasyonu geçirdi.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

Doktorlar operasyon sonrasında oyuncuya "Soğuk iyi gelir" tavsiyesinde bulundu.Doktorların söylediklerini dikkate alan Düzyatan, soluğu Uludağ'da aldı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

Engin Altan Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara'yı alıp Uludağ'a gitti. Bu vesileyle yılbaşını da kayınpederi Ender Alkoçlar'ın Uludağ'da sahibi olduğu otelde geçirdiler.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

Eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte özel hayatı mercek altına alınan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan magazin dünyasını peşine taktı. Sevenleri ünlü çiftin arasındaki yaş farkını merak etti. İşte ünlülerin yaşları.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.