Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!

Engin Altan Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara'yı alıp Uludağ'a gitti. Bu vesileyle yılbaşını da kayınpederi Ender Alkoçlar'ın Uludağ'da sahibi olduğu otelde geçirdiler.