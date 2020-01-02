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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ameliyat sonrası doktorları dinledi ve oraya gitti!
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu geçirdiği operasyon sondası eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte Uludağ'a gitti. Diriliş Ertuğrul ile adından söz ettiren Endin Altan Düzyatan, burnundaki kıkırdak kemiği eğriliği nedeniyle deviasyon operasyonu geçirdi. Doktorların söylediklerini dikkate alan Düzyatan, soluğu Uludağ'da aldı.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 01:22
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