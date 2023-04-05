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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un sevenlerine müjde haberi geldi. 4.5 yıllık özlem sonunda son bulacak. Diriliş Ertuğrul dizisine benzer bir tarihi dizi çalışması için start verildi. TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 22:28
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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana yoğun bir ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin finalinin üzerinden 4 yıl geçti. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine alternatif olacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi için çalışmalara başlandı. Haberi alan dizi severler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İlk sezonu ile toplam 8 bölüm olacak olan Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi hakkında merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!

4.5 YIL SONRA BİR İLK!

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.

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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!

Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.

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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!

İLK SEZON 8 BÖLÜM

Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.