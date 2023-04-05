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Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un sevenlerine müjde haberi geldi. 4.5 yıllık özlem sonunda son bulacak. Diriliş Ertuğrul dizisine benzer bir tarihi dizi çalışması için start verildi. TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...