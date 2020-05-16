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Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ile gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:46Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 11:50