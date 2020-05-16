Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.