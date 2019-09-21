Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki Engin Altan Düzyatan'ın baldızı kimdir? Aslışah Alkoçlar Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kardeşi Aslışah'ın doğum günün partisine katıldı. Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan usta oyuncu Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inin yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. İşte magazin dünyasını sallayan Engin Altan Düzyatan'ın olay pozu.
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