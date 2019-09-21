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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki Engin Altan Düzyatan'ın baldızı kimdir? Aslışah Alkoçlar Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kardeşi Aslışah'ın doğum günün partisine katıldı. Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan usta oyuncu Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inin yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. İşte magazin dünyasını sallayan Engin Altan Düzyatan'ın olay pozu.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 07:09
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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. Pek çok ünlü iş adamı ile ilişkileri olmuştur.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam Alkoçlar ailesi ile birlikte baldızı Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlamasındaydı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişimi fark eden hayranları, Düzyatan'ın kilo aldığı ve bir anda çöktüğü şeklinde yorumlarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve ailesi...

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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!

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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!

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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu!

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