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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Yakışıklılığı ve gösterdiği performansla öne çıkan Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar şaşıp kalıyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların ilk kez duyacağınız gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 09:39
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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Diriliş Ertuğrul'ün Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Bülent İnal - Şanlıurfa

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Müslüm Gürses - Şanlıurfa