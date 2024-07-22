22 Temmuz 2024, Pazartesi
Dilan Polat davasında flaş gelişme: Tahliye talebine ret
"Dilan Polat tahliye olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 8,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Giriş: 22.07.2024 09:40 Güncelleme: 22.07.2024 11:10
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