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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Son yıllarda yer aldığı projelerle en çok konuşulan oyunculardan biri olan Dilan Çiçek Deniz, yeni filmi Yarına Tek Bilet ile yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Youtube'da bir canlı yayına katılan Dilan Çiçek Deniz, şaşırtan itiraflarda bulundu. 'Estetik yaptırdın mı?' sorusu sorulan Deniz, "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum." dese de yüzünde estetik olduğunu itiraf etti. Doğal güzel zannedilen Dilan Çiçek Deniz'in itirafı herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 11:30
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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Yarına Tek Bilek filmiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Hakkına merak edilenleri anlatan güzel oyuncu 'Estetik yaptırdın mı?' sorusuna da cevap verdi. Doğal güzel olduğu zannedilen Dilan Çiçek Deniz'in iki kere estetik olduğunu açıklaması sevenlerini şoke etti. İşte Dilan Çiçek Deniz ve birçok ünlü ismin estetik yaptırmadan önceki hali…

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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Ebru Şahin

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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Ebru Şahin

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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Aslıhan Güner

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Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Aslıhan Güner