Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Herkes doğal güzel zannediyordu...

Son yıllarda yer aldığı projelerle en çok konuşulan oyunculardan biri olan Dilan Çiçek Deniz, yeni filmi Yarına Tek Bilet ile yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Youtube'da bir canlı yayına katılan Dilan Çiçek Deniz, şaşırtan itiraflarda bulundu. 'Estetik yaptırdın mı?' sorusu sorulan Deniz, "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum." dese de yüzünde estetik olduğunu itiraf etti. Doğal güzel zannedilen Dilan Çiçek Deniz'in itirafı herkesi şoke etti.