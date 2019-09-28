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Dikkat! Bu patates ölüme neden oluyor
Severek tükettiğimiz patatesin aslında bizleri içten içe zehirlediğini biliyor muydunuz? Doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor. Diyetisyen Beyza Köse, "Patates yedikten sonra mide bulantısı, boğaz yanması ve baş ağrısı başladıysa hemen hastaneye gidin" diyerek uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 10:46
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