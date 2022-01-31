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Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 14:02
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Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor

9.Bölüm:

AKKIZ OBASINDAN SÜRÜLÜYOR

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir.

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Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor

Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

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Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır.

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Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor

İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…