31 Ocak 2022, Pazartesi
Destan’da gerçekler ortaya çıkıyor! Alpagu Han Akkız’ın gerçek kimliğini öğreniyor
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 14:02
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