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Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 25'inci bölümüne Akkız ile Batuga'nın sevdaları için attıkları ilk adım ve İtbarakların çepir böceğiyle zehirledikleri Alpagu Han, Temur ile Kaya'yı kurtarmak için işgal altındaki Gök Hanlığına sızmaları damgasını vuracak.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:35
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Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

25.Bölüm:

AKKIZ VE BATUGA'NIN GÖNÜLLERİ BAĞLANIYOR

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti.

Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

İTBARAKLARIN SARAY OYUNU

İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

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Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

HANLIK SOYU TEHLİKEDE

Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

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Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

PUSUYA DÜŞEN OBAR'IN ÖFKESİ

Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

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Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

TÜRKLERİN UMUDU ÇİFT BAŞLI KURT

Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?