30 Mayıs 2022, Pazartesi
Destan’da Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!
Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 25'inci bölümüne Akkız ile Batuga'nın sevdaları için attıkları ilk adım ve İtbarakların çepir böceğiyle zehirledikleri Alpagu Han, Temur ile Kaya'yı kurtarmak için işgal altındaki Gök Hanlığına sızmaları damgasını vuracak.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:35
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