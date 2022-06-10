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Haberler Galeri Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! 'Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂'

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! 'Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂'

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet sebebiyle biten Demet Şener, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan 2 çocuğu var. Bir kız ve bir erkek çocuğu olan Demet Şener'in kızı İrem 16 yaşına girdi. Instagram'dan kızı İrem Kutluay'ın fotoğrafını paylaşan Demet Şener, "Güzel kızım,ilk göz ağrım,hayat arkadaşım,sırdaşım,akıl danıştığım😇doğum günün kutlu olsun İremim🎂senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum🙏🏻yaptığın her şeyde,seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım🥰seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum" notunu düştü. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay'ı görenler 'güzelliğiyle annesinin tahtına aday' demeden duramadı. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 10.06.2022 12:11
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! ’Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂’

Düzgün fiziği ile senelere 'Bana mısın' demeyen güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. 2 çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi topluyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! ’Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂’

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! ’Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂’

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! ’Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂’

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! ’Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂’

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNLÜKLERİ DİKKATLERDEN KAÇMIYOR

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.