Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday!! 'Güzel kızım, ilk göz ağrım, 😇 Doğum günün kutlu olsun🎂'

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet sebebiyle biten Demet Şener, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan 2 çocuğu var. Bir kız ve bir erkek çocuğu olan Demet Şener'in kızı İrem 16 yaşına girdi. Instagram'dan kızı İrem Kutluay'ın fotoğrafını paylaşan Demet Şener, "Güzel kızım,ilk göz ağrım,hayat arkadaşım,sırdaşım,akıl danıştığım😇doğum günün kutlu olsun İremim🎂senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum🙏🏻yaptığın her şeyde,seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım🥰seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum" notunu düştü. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay'ı görenler 'güzelliğiyle annesinin tahtına aday' demeden duramadı. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay'ın son hali...