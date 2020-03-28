Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken bir haber de şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan geldi. Mart ayı başında Zülfü Livaneli ile New York'ta bir otelde konser veren Sağıroğlu, organizasyona katılan birçok kişi gibi kendisinde de koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Sağıroğlu, paylaşımında "Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum" dedi.