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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken bir haber de şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan geldi. Mart ayı başında Zülfü Livaneli ile New York'ta bir otelde konser veren Sağıroğlu, organizasyona katılan birçok kişi gibi kendisinde de koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Sağıroğlu, paylaşımında "Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:46
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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

Zülfü Livaneli 'Seranad' kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için yaklaşık bir ay önce ABD'nin New York kentinde bir dizi konser ve imza günü düzenlendi. Livaneli, 27 Şubat tarihinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve bir süre gözlem altında tutulmuştu.

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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

Hürriyet'in haberine göre, kısa süre içinde taburcu edilen sanatçı, 1 Mart akşamı 'Drom' adlı mekânda şarkıcı Demet Sağıroğlu ile birlikte konser vermişti.

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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

BİRÇOK KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İşte özellikle bu oteldeki organizasyona katılan onlarca Türk'te koronavirüs tespit edildi. Otelin sahibi Kağan Gürsel başta olmak üzere organizatörler ile etkinliğe katılan New York'taki çok sayıda iş insanında koronavirüs tespit edildi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Mutlu da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından bir haber de Demet Sağıroğlu'ndan geldi.

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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

SAĞIROĞLU'NDAN HAYRANLARINI ÜZECEK HABER

Ünlü sanatçı Demet Sağıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 gündür hasta olduğunu ve koronavirüs belirtileri taşıdığını duyurdu.

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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku! Sosyal medyadan duyurdu

Instagram hesabından son durumunu paylaşan Sağıroğlu şunları söyledi: