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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu
7 aydır evli olduğu Demet Özdemir ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Oğuzhan Koç, son paylaşımıyla dikkat çekti. Evliliğindeki krizi tam anlamıyla atlatamayan Koç kendisine 'omuz' arayışına çıktı. Ünlü popçu paylaşımıyla tebessüm ettirdi.
Giriş Tarihi: 11.04.2023 14:11Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 14:12