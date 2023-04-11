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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu

7 aydır evli olduğu Demet Özdemir ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Oğuzhan Koç, son paylaşımıyla dikkat çekti. Evliliğindeki krizi tam anlamıyla atlatamayan Koç kendisine 'omuz' arayışına çıktı. Ünlü popçu paylaşımıyla tebessüm ettirdi.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 14:12
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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanacakları iddiasıyla gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu

Birsen Altuntaş'ın 'evli bir oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Ardından çiftin yüzükleri çıkardığı iddia edilmiş ve buna dair bazı detaylar ortaya çıkmıştı.

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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu

Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç'n önceki gün yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Bir sağlık problemi geçirdiğini duyuran Koç "Fazla omuzu olan var mı?" notlu paylaşımıyla tebessüm ettirdi.

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Demet Özdemir’le kriz yaşayan Oğuzhan Koç’un ‘omuz’ arayışı! “Fazla olan var mı?” dedi paylaşımı olay oldu

İŞTE KOÇ'UN O PAYLAŞIMI