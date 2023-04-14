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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürdü. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ikili yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. İkilinin krizden hemen önce ortak yatırım yaptığı ortaya çıktı. Çiftin aldıkları daireye ödedikleri para ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:41
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...

Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddiasıyla gündemdeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...

BEKAR EVİNDE KALDI

Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...

Kocasını terk eden Özdemir bekar evinde kalmaya karar verdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

İlişkilerindeki sorunları çözemeyen çift boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanacaklarını duyurdu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...

Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" açıklaması yaptı.