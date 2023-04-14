HaberlerGaleriDemet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu 8 ay sürdü! O evi almışlar ama...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürdü. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ikili yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. İkilinin krizden hemen önce ortak yatırım yaptığı ortaya çıktı. Çiftin aldıkları daireye ödedikleri para ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:41Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:41