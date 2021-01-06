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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkında ihanet iddiası
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 2021'in ilk aşkına imza attı. Yılbaşını Çeşme'de birlikte geçiren ve otel çıkışında fotoğraflanan Özdemir ve Koç, ilişkilerini itiraf etti. Çiftin aşklarının çok daha önceden başladığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşayan Oğuzhan Koç'un ilişkisinin Özdemir ihaneti nedeniyle bittiği iddiası gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:55
Yılbaşı tatilini Alaçatı'da geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ilişkilerini itiraf etti. Ancak bu aşkın; Özdemir ve Koç'un söylediği gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir, arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşamaya başladı. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı.
"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.
35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yaptı.
'İHANET' İDDİASI!
2021'in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Özdemir, 26 Nisan 2017 tarihinde Koç'un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la birlikte sunduğu '3 Adam' programına konuk olmuştu. 2017'de iki yıldır Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Koç ve Özdemir'in samimiyeti dikkat çekmişti.