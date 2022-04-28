Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı diziler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Demet Özdemir, lüks yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Kıyafetlerinde ve takılarında lüks markaları tercih eden güzel oyuncu, siyah elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Pozuyla hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı dikkat çekerken kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı.