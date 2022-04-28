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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı diziler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Demet Özdemir, lüks yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Kıyafetlerinde ve takılarında lüks markaları tercih eden güzel oyuncu, siyah elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Pozuyla hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı dikkat çekerken kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:55
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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Kıyafetinde ve takılarında lüks markaları tercih eden güzel oyuncu Demet Özdemir şimdi de saatiyle konuşuluyor.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Özdemir, siyah elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Pozuyla hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı dikkat çekerken kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 180 bin TL.

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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç ile yaşadığı kısa süreli ayrılığın ardından evlilik kararı alan Demet Özdemir, sosyal medyada en çok takip edilen kadın oyunculardan biri oldu.