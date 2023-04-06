Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

Ağustos 2022'de görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında kriz çıktı. Kavga sonrası evi terk eden Özdemir, bir hafta sonra geri döndü. Ancak çiftin alyanslarını takmaması ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Evliliğindeki krizi tam anlamıyla atlatamayan çift iddiaya göre Suadiye'deki bir merkezde çift terapisi görmeye başladı.