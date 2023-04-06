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Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

Ağustos 2022'de görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında kriz çıktı. Kavga sonrası evi terk eden Özdemir, bir hafta sonra geri döndü. Ancak çiftin alyanslarını takmaması ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Evliliğindeki krizi tam anlamıyla atlatamayan çift iddiaya göre Suadiye'deki bir merkezde çift terapisi görmeye başladı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:41
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

2020 yazında başlayan aşklarını 2021'in ilk günlerinde itiraf eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gündemden düşmüyor. İlişkileri boyunca birçok kez kriz yaşayan ünlü çift, en büyük kavgalarını 2022 Ocak'ında yaşamıştı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkıp "Artık geri dönüş yok" diyen ikilinin yaşadığı krizin nedeni olarak ise Koç'un Özdemir'i 'Aşk Taktikleri' filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan kıskanması gösterilmişti.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

Ancak ünlü müzisyen, ayrılıktan bir ay sonra güzel oyuncunun gönlünü yeniden kazanmayı başarmış ve Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmişti.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

KIRGINLIKLARI UNUTAMADI

Ağustos 2022'de evlenen gözde çift, geçtiğimiz haftalarda şiddetli bir şekilde tartıştı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliğinde kriz bitmedi! Alyansları çıkarmışlardı Suadiye’de...

Demet Özdemir, Levent'teki villalarını terk edip Zekeriyaköy'deki bekar evine gitti.