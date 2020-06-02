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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü
Erkenci Kuş dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman ve Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından yollarını ayırmışlardı. Son günlerde barıştıkları haberleriyle gündeme gelen Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki yeni iddia gündeme bomba gibi düştü. Özdemir'in önceki gün de Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 16:19
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