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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü

Erkenci Kuş dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman ve Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından yollarını ayırmışlardı. Son günlerde barıştıkları haberleriyle gündeme gelen Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki yeni iddia gündeme bomba gibi düştü. Özdemir'in önceki gün de Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 16:19
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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü

Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışan ve aşka yaşamaya başlayan oyuncu Can Yaman ve Demet Özdemir, dizi bittikten sonra aşklarını sonlandırmışlardı.

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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü

Yaman'ın verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşulmuştu.

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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü

Ünlü oyuncunun verdiği bu röportaj sonrası araları açıldı. Can Yaman geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in son paylaşımını beğenmiş, bu hamle 'barışma hamlesi' olarak yorumlanmıştı.

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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü

Birkaç gün önce de objektiflere yansıyan Yaman, Özdemir'le barışmak istediği iddiasına "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini" demişti.

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Demet Özdemir Can Yaman barıştı mı? Evinden çıkarken görüldü

EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Son günlerde adı Kerem Bürsin'le anılan Demet Özdemir'le ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz'da konuşulanlara göre; Demet Özdemir eski aşkı Can Yaman ile barıştı.