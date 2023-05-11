Demet Akalın'ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! Canan Karatay'a kulak verdi! İşte her gün tükettiği besin...

Sosyal medyada yaptığı her açıklamayla adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de verdiği kilolarla gündem oldu. 1 haftada 7 kilo veren Akalın, Canan Karatay'ın sık sık tüketin dediği besinle 36 bedene ulaştı. Doğum kiloları dahil toplamda 31 kilo veren ünlü şarkıcının uyguladığı diyet merak edildi. İşte, ünlü şarkıcıyı mum gibi eriten o formül!