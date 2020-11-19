Demet Akalın'ı çıldırtan yorum: Bebeğinden utanmadığın belli!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendisini kıyaslayan 48 yaşındaki popçu, gülücük emojileri ile birlikte, "Ben 'ayrı yatıyoruz' deyince kıyamet kopmuştu. 'The Crown'dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma geleneğini Kraliçe Elizabeth ve eşi de uygulamış" ifadelerini kullandı.

