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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın'ı çıldırtan yorum: Bebeğinden utanmadığın belli! Demet Akalın'ı çıldırtan yorum: Bebeğinden utanmadığın belli!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın, zaman zaman tartışma yaratacak paylaşımlara da imza atıyor. Son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Prens Philip'in hayatını konu alan 'The Crown' dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulunan Akalın, bir takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 14:49
Demet Akalın, önceki gün Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasını konu alan 'The Crown' dizisi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendisini kıyaslayan 48 yaşındaki popçu, gülücük emojileri ile birlikte, "Ben 'ayrı yatıyoruz' deyince kıyamet kopmuştu. 'The Crown'dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma geleneğini Kraliçe Elizabeth ve eşi de uygulamış" ifadelerini kullandı.
"BORÇLARDAN KAÇMAK İÇİN..."
Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımına, "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" şeklinde yorum yazan bir takipçisine sert yanıt verdi.
"Kucağındaki bebekten utanmadığın belli! Çok merak ediyorsan söyleyeyim; yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b… yeme, yazma bence. Tamam, ama o bebeğine bir gün böyle iş yaşatırsan beni hatırla, 'Kadına laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi' diye."
ALTI YILLIK EVLİLİK TEL CELSEDE BİTTİ!
Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı. 2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları, Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.