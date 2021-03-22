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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi
Her açıklamasıyla gündem olmayı başaran Demet Akalın, bu sefer sosyal medyadan kendisine gelen yorumlarla gündem oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlara 'çirkinsin' yorumları yazanlara cevap veren Akalın, "Çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 17:19
Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez sosyal medyadan kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ
Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği programının canlı yayınında konuşan 48 yaşındaki şarkıcı, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." ifadelerini kullandı.
"DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"
Akalın, geçtiğimiz hafta Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.
ALEYNA TİLKİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
Tilki ise Akalın'ın bu sözlerine; "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar. Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye yanıt vermişti.
Tüm bu yaşananların ardından Tilki, kendisini ve oynadığı diziyi eleştiren Akalın'ı takipten çıkarmış; Demet Akalın ise Aleyna'nın bu hareketine "Ben dünya starı olana kadar takipteyim" sözleriyle yanıt vermişti.