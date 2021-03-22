Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

"DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Akalın, geçtiğimiz hafta Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.



