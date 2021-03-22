22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

Her açıklamasıyla gündem olmayı başaran Demet Akalın, bu sefer sosyal medyadan kendisine gelen yorumlarla gündem oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlara 'çirkinsin' yorumları yazanlara cevap veren Akalın, "Çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 17:19
  • 1
  • 7
Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez sosyal medyadan kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği programının canlı yayınında konuşan 48 yaşındaki şarkıcı, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 7
Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

"DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Akalın, geçtiğimiz hafta Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.

  • 4
  • 7
Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

ALEYNA TİLKİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Tilki ise Akalın'ın bu sözlerine; "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar. Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye yanıt vermişti.

  • 5
  • 7
Demet Akalın'dan 'çirkinsin' yorumlarına cevap geldi

Tüm bu yaşananların ardından Tilki, kendisini ve oynadığı diziyi eleştiren Akalın'ı takipten çıkarmış; Demet Akalın ise Aleyna'nın bu hareketine "Ben dünya starı olana kadar takipteyim" sözleriyle yanıt vermişti.