Demet Akalın’dan Çılgın Sedat'a büyük destek

"Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece bir iki arkadaşım vardı. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme. Ben onları çok iyi anlıyorum. Alişan senin evini görünce perişan olduk senin haline. Sen de sakın bizi yanlış anlama."

