Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: "İnşallah peruktur" , "Abla sakın o saçlara kıydım deme" , "Abla nolur peruk de" gibi yorumlarda bulundu. Demet Akalın tüm bu yorumlara paylaştığı videoyla "Aaa niye sevmediniz" yanıtını verdi.