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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!
Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı son fotoğrafla olay oldu. Yıllardır saçlarını koyu renk kullanan Akalın kısa ve sarı saçlarıyla takipçilerini şok uğrattı. Twitter hesabından sarışın ve küt saçlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Akalın'a yüzlerce yorum yapıldı. Sevenleri yeni imajını beğenmezken bir takipçisi "İnşallah peruktur" yorumunu yaptı.
Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:06
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