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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı son fotoğrafla olay oldu. Yıllardır saçlarını koyu renk kullanan Akalın kısa ve sarı saçlarıyla takipçilerini şok uğrattı. Twitter hesabından sarışın ve küt saçlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Akalın'a yüzlerce yorum yapıldı. Sevenleri yeni imajını beğenmezken bir takipçisi "İnşallah peruktur" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:06
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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olurken Twitter hesabı üzerinden paylaştığı sarı saçlı fotoğrafıyla olay oldu.

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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

Akalın'ın yeni tarzını beğenmeyen takipçileri fotoğrafa kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yaptı.

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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: "İnşallah peruktur" , "Abla sakın o saçlara kıydım deme" , "Abla nolur peruk de" gibi yorumlarda bulundu. Demet Akalın tüm bu yorumlara paylaştığı videoyla "Aaa niye sevmediniz" yanıtını verdi.

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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

PERUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Demet Akalın'ın sarışın hali ünlü sanatçı Gülşen'e benzetildi. Bazı hayranları videonun altına "Gülşen, Demet Akalın'ın hesabını ele geçirmiş" yorumunda bulundu. Demet Akalın en son yaptığı paylaşımla imaj değişikliğine gitmediğini 'Sarı peruk sevilmedi' cümleleriyle duyurdu.

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Demet Akalın yeni imajıyla şok etti: İnşallah peruktur!

İşte Demet Akalın'ın olay olan o paylaşımı…