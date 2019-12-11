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Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Bir zamanlar yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Berkay, hediye saat yüzünden yaşadıkları gerginliğin ardından birbirine adeta düşman oldu. Karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözlerle tartışmayı büyüten ikili bu defa yılbaşı sahnesi için karşı karşıya geldi. Demet Akalın'la tekrar barışmayı düşünmediğini söyleyen Berkay, 'Onunla aynı sahneyi paylaşmam' dedi.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:06
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Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Demet Akalın ile Berkay, aralarında uzun süre devam eden saat polemiğinden sonra, bu defa yılbaşı sahnesiyle ilgili gündemde.

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Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Berkay, geçtiğimiz haftalarda 2020'yi Adana Jolly Joker'de karşılamak için mekanla anlaştı. Daha sonra geceyi ailesiyle geçirmek isteyen şarkıcı, sözleşmeyi iptal etti.

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Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

31 Aralık için 400 bin TL isteyen Akalın, bu rakamı hiçbir yer kabul etmeyince, karşı atağa geçti.

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Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Berkay'ın sözleşmeyi iptal ettiğini öğrenen şarkıcının, 85 bin TL'ye Adana Jolly Joker'de çıkmayı kabul ettiği öne sürüldü.

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Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Yaşanan gelişmenin ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay'a, 'Demet Akalın'la aynı sahneye çıkar mısınız?' sorusu soruldu.