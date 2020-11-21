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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın Deniz Seki’nin dostluğu canlı yayında bitti! Zehir zemberek sözler… Demet Akalın Deniz Seki’nin dostluğu canlı yayında bitti! Zehir zemberek sözler…
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin uzun yıllardır süren dostluğu canlı yayında bitti. Deniz Seki'nin geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadığı şarkıcı Çağla'nın Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olması ikili arasındaki ipleri kopardı. Deniz Seki, Akalın'a resti çekerken Akalın'dan canlı yayında zehir zemberek açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 13:10
Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programının cuma günü yayınlanan bölümüne şarkıcı Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki dostluğunun bitmesine neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla, 'İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.
DEMET VE ALİŞAN'I SİLDİ!
Deniz Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.
YILLARIN DOSTLUĞU CANLI YAYINDA BİTTİ
Ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıktı.
Bu sözlere Demet Akalın'dan canlı yayından cevap geldi. Sinirlerine hakim olamayan 48 yaşındaki şarkıcı, eski defterleri açtı. "SEN NEREDEYDİN?"
Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" ifadelerini kullandı.