Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi: ‘Kafayı mı yediniz?’ Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi: ‘Kafayı mı yediniz?’
Demet Akalın, gençleşmek için bebek plasentası yediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile çıkan haberlere cevap veren Akalın, "Kafayı mı yediniz, Allah akıl fikir versin size." dedi. Demet Akalın yayınladığı videoda, güzellik sırrını da açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 09:48
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bebek plasentası yiyerek gençleştiği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çıkan haberlere adeta ateş püsküren Akalın, açıklamasında şunları söyledi:
"Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." ifadelerini kullandı.
PLASENTA NEDİR?
En temel anlamda plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır.
Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.