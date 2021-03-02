Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi: ‘Kafayı mı yediniz?’

"Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." ifadelerini kullandı.