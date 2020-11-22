Defne Samyeli'den olay çıkaran makyajsız poz! Takipçiler ikiye bölündü

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli'nin attığı her adım milyonlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Defne Samyeli, takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerin bir kısmı Samyeli'nin doğal halinin de güzel olduğunu belirtirken bir kısım ise bambaşka biri haline dönüştüğünü savundu. İşte Samyeli'nin olay fotoğrafı!