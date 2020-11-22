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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Defne Samyeli'den olay çıkaran makyajsız poz! Takipçiler ikiye bölündü Defne Samyeli'den olay çıkaran makyajsız poz! Takipçiler ikiye bölündü
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli'nin attığı her adım milyonlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Defne Samyeli, takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerin bir kısmı Samyeli'nin doğal halinin de güzel olduğunu belirtirken bir kısım ise bambaşka biri haline dönüştüğünü savundu. İşte Samyeli'nin olay fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 22.11.2020 05:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 05:41 GALERİ DEVAM EDİYOR
Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı da hiç beğenmedi.
Yüzünde estetik olmadığını söyleyen Defne Samyeli bir açıklamasında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.