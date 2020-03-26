Defne Samyeli’den gece yarısı şaşırtan paylaşım!

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyan ve zamanının tamamını evinde geçiren Defne Samyeli'den gece yarısı şaşırtan bir paylaşım geldi. Düzenli spor yapan ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli sosyal medya hesabından gece yarısı irmik helvası yaptığı görüntülerini paylaştı. "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazan Samyeli hayranlarını şaşırttı.