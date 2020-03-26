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Defne Samyeli’den gece yarısı şaşırtan paylaşım!

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyan ve zamanının tamamını evinde geçiren Defne Samyeli'den gece yarısı şaşırtan bir paylaşım geldi. Düzenli spor yapan ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli sosyal medya hesabından gece yarısı irmik helvası yaptığı görüntülerini paylaştı. "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazan Samyeli hayranlarını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:48
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Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!
Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Kemerburgaz'daki evinden dışarı çıkmayan Defne Samyeli, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!
Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!

VİLLASINDAN DIŞARI ÇIKMIYOR

Defne Samyeli, koronavirüs salgınının ardından Kemerburgaz'daki villasından dışarı çıkmamaya başladı.

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Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!
Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!

Fit vücuduyla dikkat çeken ve düzenli olarak spor yapan 48 yaşındaki Defne Samyeli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

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Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!
Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!

Günlerini evinde geçiren Samyeli, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri Instagram'dan paylaştı. Defne Samyeli paylaşımına, "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazdı.

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Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!
Defne Samyeli’den gece yarısı şoke eden paylaşım!