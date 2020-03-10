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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! "Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı"

Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli hakkında yer alan iddiaları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Defne Samyeli'nin, kitabın yayınlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam." diyerek Sandal'a ikazda bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:20
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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı

Defne Samyeli, Beni Ağlatma adlı kitabında kendisi hakkında bir dönem ilişki yaşadıklarını öne süren Sandal hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı

Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sandal'ın, 1 Ocak 2020'de yayınlanan kitabının 1. baskısında Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı, huzur ve sükununu bozduğu ve ismini rızası dışında kullanarak hukuka aykırı yayınladığı belirtildi.

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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı

Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi.

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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı

Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı

Samyeli ile Sandal arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı vurgulanan dilekçede, kitapta yer alan, gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler nedeniyle Samyeli'nin kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulup ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi.