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Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! "Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı"
Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli hakkında yer alan iddiaları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Defne Samyeli'nin, kitabın yayınlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam." diyerek Sandal'a ikazda bulunmuştu.
Giriş Tarihi: 10.03.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 11:20
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