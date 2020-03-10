Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu! "Topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı"

Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi.