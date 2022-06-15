15 Haziran 2022, Çarşamba
Darp suçundan yargılanan Deniz Akkaya: Hakkım olan parayı eksik yatırdı
Ünlü manken Deniz Akkaya darp suçundan hakim karşısına çıktı. Eski menajeri Merih Yılmaz'ı, 5 kişiyle birlikte darp ederek, aracına el koyduğu iddiasıyla 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade verdi. Akkaya, "Merih Yılmaz'ın hakkım olan parayı eksik yatırdığını öğrendim. Parası olmadığını, borcunu arabasıyla ödeyeceğini söyledi. Aracı üzerime almak için gittiğimizde, bu süreç yaşandı"' dedi.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 18:03
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