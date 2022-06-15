Darp suçundan yargılanan Deniz Akkaya: Hakkım olan parayı eksik yatırdı

Duruşmada savunma yapan Akkaya, Merih Yılmaz ile sektörden bir arkadaşının tavsiyesiyle çalışmaya başladığını belirterek, "Sektörde iş anlaşması olmadığı için güvene dayalı çalışıyoruz. Firmalardan alınan ücreti bana yatırıyordu. Ben de güveniyordum. Bazı kişilerden Merih Yılmaz'la ilgili, firmadan alınan parayı eksik yatırıyor denildiği duydum. Daha önce anlaştığım firmalarla görüştüm ve Merih Yılmaz'ın hakkım olan parayı eksik yatırdığını öğrendim." dedi.