Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

2016 yılında nikah masasına oturan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, bugün görülen dava ile tek celsede boşandı. Daha önce ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift ardından 2017 yılında Mustafa Can Keser'in Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. 2 çocuğu bulunan çift anlaşmalı olarak boşandı.