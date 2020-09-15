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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

2016 yılında nikah masasına oturan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, bugün görülen dava ile tek celsede boşandı. Daha önce ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift ardından 2017 yılında Mustafa Can Keser'in Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. 2 çocuğu bulunan çift anlaşmalı olarak boşandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:19
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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

Sosyal medya hesabından boşanma kararı aldıklarını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı.

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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.

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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

ŞİDDETE KARŞI KORUMA KARARI

Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Çiftin boşanma davası bugün Aile mahkemesinde görüldü.

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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser tel celsede boşandı!

BOŞANDILAR

Evliliklerini sonlandırma kararı alan 2 kız çocuğuna sahip olan çift, bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.