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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

Yeşiçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, şimdilerde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki karateriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 1964 yılında doktor Güler Mocan ile dünya evine giren Cüneyt Arkın'ın 1966'da bir kızı oldu. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. İşte yıllarca basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 00:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 01:00
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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

Cüneyt Arkın'ın oğullar Kaan Cüreklibatır ve Murat Arkın tüm sevenleri tarafından tanınırken, bir de kızı olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı herkesi şaşkına çevirdi. Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan. Cüneyt Arkın ve Mocan 1964 yılında evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ise 1966'da dünyaya geldi.

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

Çiftin 1968'de boşanmasının ardından Cüneyt Arkın ve kızı Filiz bir daha görüşmedi.

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı.

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

Filiz Canlı

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Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

Filiz Canlı'nın da 11 yaşında Defne adında bir kızı var.