Cüneyt Arkın ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek sevenlerini şaşırttı

Yeşiçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, şimdilerde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki karateriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 1964 yılında doktor Güler Mocan ile dünya evine giren Cüneyt Arkın'ın 1966'da bir kızı oldu. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. İşte yıllarca basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...