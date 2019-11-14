Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

7. Koğuştaki Mucize isimli filmde Nisa Sofiya Aksongur ile birlikte başrolde yer alan İynemli, başarılı oyunculuğu ile adından çok söz ettirmişti. Gişede büyük ilgi gören film 4 milyon izleyiciyi de geçerek son dönemlerin en çok izlenen yapımlarından birisi oldu.

