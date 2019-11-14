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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aras Bulut İynemli, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasına girdi. Çukur'un yanı sıra, 7. Koğuştaki Mucize filmiyle beyaz perdede fırtınalar estiren Aras Bulut İynemli büyük gurur ve mutluluk yaşadı. İynemli mutluluğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:58
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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

7. Koğuştaki Mucize isimli filmde Nisa Sofiya Aksongur ile birlikte başrolde yer alan İynemli, başarılı oyunculuğu ile adından çok söz ettirmişti. Gişede büyük ilgi gören film 4 milyon izleyiciyi de geçerek son dönemlerin en çok izlenen yapımlarından birisi oldu.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

Aras Bulut İynemli de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu paylaşımla izleyicilerine teşekkür etti:

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen ve seven 4 milyon kocaman kalpli izleyicilerimiz, sizlere teşekkür ederiz…

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!

Dizi ve sinema dünyasında gösterdiği başarılı performans ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Aras Bulut İynemli özel hayatıyla da merak konusu oldu. İynemli hakkında araştırma yapan sevenleri boyunu merak etti.