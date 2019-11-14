BİZE ULAŞIN
Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin büyük gururu!
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aras Bulut İynemli, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasına girdi. Çukur'un yanı sıra, 7. Koğuştaki Mucize filmiyle beyaz perdede fırtınalar estiren Aras Bulut İynemli büyük gurur ve mutluluk yaşadı. İynemli mutluluğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:58
- 1
- 48
- 2
- 48
- 3
- 48
- 4
- 48
- 5
- 48