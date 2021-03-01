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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!
Çukur'da canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteriyle adından söz ettiren Genco Özak, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Genco Özak, dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Özak hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun boyunu merak etti. İşte Çukur'un yıldızı Genco Özak'ın boyu...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 17:36Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 17:37