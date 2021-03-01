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Haberler Galeri Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Çukur'da canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteriyle adından söz ettiren Genco Özak, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Genco Özak, dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Özak hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun boyunu merak etti. İşte Çukur'un yıldızı Genco Özak'ın boyu...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 17:37
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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Genco Özak, boyuyla merak konusu oldu. İşte Genco Özak başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Barış Arduç – 187 CM

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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Gupse Özay – 171 CM

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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Bülent İnal – 184 CM

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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak hakkında gerçekle herkesi şaşırttı!

Uğur Güneş – 181 CM

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