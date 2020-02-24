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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 18:42
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Bu sezon Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU