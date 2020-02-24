Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...