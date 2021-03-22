Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Aras Bulut İynemli ile yakaladıkları uyumla izleyicilerin gönlüne taht kuran güzel oyuncu yaşıyla merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin yaşı...