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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış… Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…
Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Aras Bulut İynemli ile yakaladıkları uyumla izleyicilerin gönlüne taht kuran güzel oyuncu yaşıyla merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin yaşı...
Giriş Tarihi: 22.03.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 17:42
Çukur'un güzel oyuncusu Damla Sönmez'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan seyirciler güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991
ALİNA BOZ
14 Haziran 1998
MELİS SEZEN
2 Ocak 1997
MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987