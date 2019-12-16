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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili bakın aslen nereli çıktı

Aras Bulut İynemli ile birlikte başrolde olduğu Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili dikkatleri üzerine çekti. Performansıyla beğeni toplayan usta oyuncu Necip Memili, Cumali Koçavalı rolüyle Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olarak diziye girmişti. Oyunculuğu ile dikkat çeken Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Cukur dizisinin yıldızı Necip Memili aslen nereli?

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:22
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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili bakın aslen nereli çıktı

Aras Bulut İynemli ile birlikte başrolde olduğu Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili dikkatleri üzerine çekti. Performansıyla beğeni toplayan usta oyuncu Necip Memili, Cumali Koçavalı rolüyle Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olarak diziye girmişti. Oyunculuğu ile dikkat çeken Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Cukur dizisinin yıldızı Necip Memili aslen nereli?

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili bakın aslen nereli çıktı

Necip Memili - Adana

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili bakın aslen nereli çıktı

Hilal Altınbilek – İzmir

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili bakın aslen nereli çıktı

Hande Erçel – Balıkesir