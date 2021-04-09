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Haberler Galeri Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da geçtiğimiz hafta yürekleri dağlayan ölüm sonrası ayrılık gerçekleşti. Ayrılığın sıcaklığı geçmeden sevilen dizide şok bir ölüm iddiası daha geldi. Mayıs ayında ekranlara veda edecek Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sosyal medyada konuşulan ayrılık haberi sonrasında hayranları olacakları sorgulamaya başladı.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 21:03
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Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Çukur'da ayrılık bombardımanı. Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor. Akıl fikir birbirine karışacak. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur'da beklenmedik ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta "Celasun" karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın ölerek diziden ayrılması izleyenleri şok etmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ece Yaşar'ın diziye vada edeceği konuşuluyor. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 4. sezon sonunda ekrana veda edecek. Sevilen dizinin sezon finali yaklaştıkça, dizide sarsıcı olaylar da birbirini kovalıyor. Adeta birer birer sevilen karakterlerin gidişini izlemeye başladık. Bu haftaki bölümde Kubilay Aka'nın hayat verdiği Celasun ölmüştü.

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Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Celasun, Yamaç'a yardım etmesinin bedelini ağır ödedi. Bunu öğrenen Amca, pusu kurdurarak Celasun'u öldürttü.

Karaca ile yeni bir hayat düşleyen Celasun'un ölümü, dizinin takipçilerini de üzdü. İlk günden beri Çukur'da yer alan karakterin vedası da acı oldu.

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Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Mayıs sonunda final yapacak olan dizide Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yine başından beri hikayede yer alan bir başka karakterin de öleceği ortaya çıktı. Final öncesinde yaşanacak bu veda, diziyi takip edenleri de üzecek.

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Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Zira Çukur dizisi ile tanınan ve oyunculuğu ile sosyal medyada da çok konuşulan, büyük bir hayran kitlesi edinen genç bir oyuncu diziye veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter hesabından Karaca'nın sezon finaline haftalar kala projeye ölerek veda edeceğini duyurdu!