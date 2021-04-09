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Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da geçtiğimiz hafta yürekleri dağlayan ölüm sonrası ayrılık gerçekleşti. Ayrılığın sıcaklığı geçmeden sevilen dizide şok bir ölüm iddiası daha geldi. Mayıs ayında ekranlara veda edecek Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sosyal medyada konuşulan ayrılık haberi sonrasında hayranları olacakları sorgulamaya başladı.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 21:03
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