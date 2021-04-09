Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...

Mayıs sonunda final yapacak olan dizide Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yine başından beri hikayede yer alan bir başka karakterin de öleceği ortaya çıktı. Final öncesinde yaşanacak bu veda, diziyi takip edenleri de üzecek.