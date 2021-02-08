ANA SAYFA
Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...
Çukur final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı son saatlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un final yapacağı iddiası hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak dizide, iki sene sonrayı gösterecek. Herkesin değişiminin yanında, Efsun'un bebeği doğmuş olacak. İddiaya göre, Çukur dizisinin final tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:39
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9