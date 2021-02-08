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Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...

Çukur final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı son saatlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un final yapacağı iddiası hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak dizide, iki sene sonrayı gösterecek. Herkesin değişiminin yanında, Efsun'un bebeği doğmuş olacak. İddiaya göre, Çukur dizisinin final tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:39
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Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...

Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur'un final yapacağı iddiası hayranlarını derinden yaraladı. Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Yeni bölümde 2 senelilk atlamanın yaşanacağı dizide, büyük değişimler izleyiciler bekliyor. Tüm yaşananların ardından dizinin 4. sezonda yayın hayatına son vereceği iddia ediliyor. Kanal yönetimi ve yapımcılar tarafından henüz açıklama yapılmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Hazırlıkları Aras kod adıyla başlayan daha sonra dizideki mahallenin adı olan Çukur'la yayına çıkan projede bu akşam 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Çukur'un büyük bir değişimine tanık olacağımız, Efsun'u bebeğiyle göreceğimiz dizinin final tarihi de merak konusu oldu.

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Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...

Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde... Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

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Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur bu akşam 4. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

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Çukur hayranlarına şok! Çukur final mi yapıyor? Sağ gösterip sol vuracaklar...

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.