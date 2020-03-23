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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Dizide Yanaç'la yaşadıkları yakınlaşma ile çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:42
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan ve Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

VOLKAN - ZEYNEP DEMİREL

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!