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Haberler Galeri Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. Yasak sonrası vaktinin tamamını İzmir'deki evinde geçiren İbrahim Tatlıses, vaktini nasıl geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşan usta şarkıcının paylaşımına takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:50
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Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı.

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Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alan İbrahim Tatlıses de İzmir'de yaşamını sürdürdüğü evinde arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı.

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Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Arkadaşlarıyla evinde okey oynayarak vakit geçiren usta sanatçı, sağlıklı kalmak için bakımına özen gösteriyor.

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Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Edinilen bilgiye göre; ünlü şarkıcının fizyoterapisti evine gelerek, İbrahim Tatlıses'e tedavisinde yardımcı oluyor.

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Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Tatlıses, okey oynarken çekilen fotoğrafına, "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı.