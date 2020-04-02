Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan İbrahim Tatlıses'in karantina keyfi

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. Yasak sonrası vaktinin tamamını İzmir'deki evinde geçiren İbrahim Tatlıses, vaktini nasıl geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşan usta şarkıcının paylaşımına takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.