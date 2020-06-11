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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak anneannesi hayatını kaybetmişti. Acı haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Pınar Deniz'in ailesinin geri kalanı da karantina altına alınmıştı. Karantina süreci sonrası bir dergiyle röportaj yapan Deniz, "Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:39
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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama GALERİ DEVAM EDİYOR

Oyuncu Pınar Deniz'in, annesi, teyzesi ve anneannesi geçtiğimiz aylarda corona virüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra anneannesi hayatını kaybetmişti.

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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama

Yaşadığı acı kayıp sonrası BeStyle dergisine konuşan Deniz, o süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama

Tüm ailesiyle birlikte zor bir süreçten geçtiklerini belirten güzel oyuncu, "Ben şayet geçirdiysem hissetmedim. En sinir bozucu kısmı o zaten" dedi.

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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama

Deniz, "Farkında olmadan başkasının hayatına mal olabilirsin. Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz" ifadelerini kullandı.

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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama

Acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul eden oyuncu, "Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın" şeklinde konuşmuştu.