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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den açıklama
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak anneannesi hayatını kaybetmişti. Acı haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Pınar Deniz'in ailesinin geri kalanı da karantina altına alınmıştı. Karantina süreci sonrası bir dergiyle röportaj yapan Deniz, "Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:39
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