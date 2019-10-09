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Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan Fatih Bulut hakkında suç duyurusu
Sosyal medyada Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Fatih Bulut hakkında eski menajeri Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri kullandığını ileri sürdüğü Bulut hakkında 1 milyon liralık ihtarname yolladı.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 09:28
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