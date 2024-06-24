24 Haziran 2024, Pazartesi
Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı Çakıl Bebek Nisan koca kız oldu! Nisan Aktaş bakın şimdi ne yapıyor...
Bir dönem Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi" programı, çocuk yıldızlarıyla gündeme geliyor. Özellikle maviş gözleri ve sevimli halleriyle herkesin gönlünü fetheden 'Çakıl Bebek' lakaplı Nisan Aktaş ise büyüyüp kocaman bir genç kıza dönüştü. Nisan'ın şimdiki halini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor. İşte 'Çakıl Bebek' Nisan'ın son hali...
Giriş: 24.06.2024 10:14 Güncelleme: 24.06.2024 10:15
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