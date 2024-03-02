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Haberler Galeri 'Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş'ın bir de son halini görün! "Çakıl bebek kocaman olmuş"

'Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş'ın bir de son halini görün! "Çakıl bebek kocaman olmuş"

2016 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve büyük ilgi gören "Çocuktan Al Haberi" programı, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği eğlenceli bir çocuk programıydı. Programın içeriğinde yer alan çocuk yıldızlar, sevimlilikleri ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyordu. Özellikle zekice cevaplarıyla dikkat çeken Nisan Aktaş, o dönemde "Çakıl Bebek Nisan" olarak tanınıyordu. Ancak şimdilerde Nisan, büyüdü ve değişti. İşte Çakıl Bebek Nisan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:21
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’Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş’ın bir de son halini görün! Çakıl bebek kocaman olmuş

3 yaşında katıldığı bir yarışma ile tanınan ve şimdi 8 yaşında olan Nisan Aktaş, oyunculuk kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi önemli yapımlarda yer alan Nisan Aktaş, son haliyle gündem oldu.

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’Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş’ın bir de son halini görün! Çakıl bebek kocaman olmuş

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisan Aktaş, ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşarak takipçileriyle paylaşımcı bir iletişim içerisinde bulunuyor.

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’Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş’ın bir de son halini görün! Çakıl bebek kocaman olmuş

Nisan Aktaş'ın son zamanlardaki görüntüsü, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılanıyor.

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’Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş’ın bir de son halini görün! Çakıl bebek kocaman olmuş

İşte Nisan Aktaş başta olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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’Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı! Zeka küpü Nisan Aktaş’ın bir de son halini görün! Çakıl bebek kocaman olmuş

Çocuktan Al Haberi: Efe Koçyiğit