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Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. 17 yıl önce Meltem ve Haluk çifti olarak seyircinin karşısına çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok eski halleri merak edildi. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı eski fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki hayrete düşüren değişimleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:49
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Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinin 2023 yılında yeniden yayınlanacak olması Pınar Altuğ Tamer Karadağlı hayranlarını üzdü. Pınar Altuğ Tamer Karadağlı sevenleri. verilen aranın uzun olmasından şikayet ederlerken ünlü oyuncuların özel hayatlarını mercek altına aldılar. Pınar Altuğ Tamer Karadağlı'nın yıllar önce çekilen fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

İşte yıllar içindeki Pınar Altuğ Tamer Karadağlı değişimi.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

Engin Altan Düzyatan

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

Gülşen Bubikoğlu

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

Alev Oraloğlu