Çocuklar Duymasın’ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olay oldu!

Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. 17 yıl önce Meltem ve Haluk çifti olarak seyircinin karşısına çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok eski halleri merak edildi. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı eski fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki hayrete düşüren değişimleri...